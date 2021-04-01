День города Улан-Удэ впервые проведут летом

День города Улан-Удэ впервые отметят летом, а администрация уже начала подготовку к празднику, рассказал мэр города Игорь Шутенков.

День города Улан-Удэ впервые отметят летом, а администрация уже начала подготовку к празднику, рассказал мэр города Игорь Шутенков.

Изменения в Устав города уже внесены. Перенос праздника совпал и с юбилейной датой — 355 лет со дня основания столицы республики Бурятия.

"Теперь день рождения Улан-Удэ будет отмечаться ежегодно во второй декаде июня. В 2021 году праздник выпадет на 18-19 июня", — подчеркнул Шутенков.

В честь 355-летия города планируется провести спартакиады, выставки, фестивали, викторины и экскурсии. Намечается туристическое мероприятие "День древнего города" и квест-игра "Узнай свой город".

Кроме того, на 2021 год запланировано проведение крупного научно-популярного фестиваль "Geek Picnic" и издание сборника "Занимательный Улан-Удэ". Другие мероприятия в основном пройдут в онлайн-режиме или с небольшим количеством участников, заключил мэр.