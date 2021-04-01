Глава Забайкальского края Осипов возмутился низкими зарплатами врачей в регионе

Размер зарплат врачей и медицинского персонала в Забайкальском крае вызвал возмущение у губернатора Александра Осипова.

Размер зарплат врачей и медицинского персонала в Забайкальском крае вызвал возмущение у губернатора Александра Осипова.

Глава региона привел данные, согласно которым в медучреждении может быть от 18 до 22 врачей с зарплатой 46-50 тысяч рублей, 160-180 медсестер с зарплатой 38-40 тысяч и 150-180 представителей младшего медицинского персонала с зарплатой 34-35 тысяч. При этом, как отметил губернатор, темпы роста зарплат среднего и младшего медперсонала выше, чем у врачей.

"Ядром всего является пациент, но внутри самой медицинской системы центр — врач. Если изъять врача, как вы там вообще оказываете медицинские услуги? Что там можно оказывать? Врач оказывается самым социально обделенным, у меня это вызывает искреннее недоумение", — заявил Осипов на совете главврачей Забайкальского края.

Губернатор добавил, что хочет услышать предложения главврачей, какую объективную систему оценки лечебных учреждений можно ввести в регионе для улучшения ситуации. По словам Осипова, одним из главных приоритетов работы правительства Забайкалья является развитие здравоохранения, обеспечение достойными зарплатами медработников и повышение качества предоставляемых медицинских услуг.