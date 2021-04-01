Какие изменения в законодательстве ждут владельцев гаджетов с 1 апреля

С сегодняшнего дня начали действовать поправки в закон об обязательной предустановке российского ПО на различных устройствах. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

С 1 апреля вступили в силу поправки об обязательной переустановке российского ПО на гаджеты. Это касается смартфонов, планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров и телевизоров с технологией Smart-TV, произведенных с 1 апреля 2021 года.

Перечень программ для переустановки был определен членами Правительства РФ, отмечается что список будет ежегодно обновляться. Так, для планшетов и смартфонов с операционными системами Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только для устройств с Android), «Госуслуги» и другие.

Производитель новых гаджетов в праве выбрать любой из предложенных способов предустановки программ, которые так же утверждены правительством. Это либо полная предустановка приложений на жесткий диск. либо предустановка в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает нужные ему приложения. Производитель также может разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Отмечается, что у владельцев гаджетов будет возможность удалить ненужную программу.

В случае продажи гаджетов без российского ПО или неустановленных приложений, правительством предусмотрен штраф. Для должностных лиц — от 30 до 50 тыс рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тыс рублей. Закон принят ГД и вступит в силу 1 июля 2021 года.

По мнению депутатов, это поможет развитию российских цифровых продуктов. Кроме того, создаст условия для конкуренции на рынке между отечественными разработками и зарубежными сервисами.