Бывший адвокат Ефремова рассказал о желании помочь мытищинскому стрелку Барданову

Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что хотел предложить свои юридические услуги Владимиру Барданову, устроившему стрельбу в поселке Вешки.

Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что хотел предложить свои юридические услуги Владимиру Барданову, устроившему стрельбу в поселке Вешки.

Известный адвокат Эльман Пашаев собирался оказать юридическую помощь Владимиру Барданову — пенсионеру из подмосковного поселка Вешки, устроившему перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Ранее Пашаева уже замечали у дома Барданова. По словам юриста, он находился там, так как считал, что стрелку понадобится помощь адвоката.

Инцидент в поселке Вешки произошел 30 марта. Мужчина открыл стрельбу по полицейским, забаррикадировавшись в собственном доме. Никаких требований стрелок не выдвигал. Сообщается, что эксперты проведут посмертную психиатрическую экспертизу Барданова.