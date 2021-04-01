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11:50   1 Апреля 2021
Происшествия

Бывший адвокат Ефремова рассказал о желании помочь мытищинскому стрелку Барданову

Бывший адвокат Ефремова рассказал о желании помочь мытищинскому стрелку Барданову

Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что хотел предложить свои юридические услуги Владимиру Барданову, устроившему стрельбу в поселке Вешки.

Известный адвокат Эльман Пашаев собирался оказать юридическую помощь Владимиру Барданову — пенсионеру из подмосковного поселка Вешки, устроившему перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Ранее Пашаева уже замечали у дома Барданова. По словам юриста, он находился там, так как считал, что стрелку понадобится помощь адвоката.

Инцидент в поселке Вешки произошел 30 марта. Мужчина открыл стрельбу по полицейским, забаррикадировавшись в собственном доме. Никаких требований стрелок не выдвигал. Сообщается, что эксперты проведут посмертную психиатрическую экспертизу Барданова.

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#адвокат #стрелок #юрист #Эльман Пашаев #Владимир Барданов

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