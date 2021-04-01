Комиссия по урегулированию конфликтов в школе может появиться в Самаре

Специальную комиссию, которая будет заниматься урегулированием конфликтов в общеобразовательных заведениях, планируют создать в Самаре.

Специальную комиссию, которая будет заниматься урегулированием конфликтов в общеобразовательных заведениях, планируют создать в Самаре.

Поручение поступило от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Бывают случаи, когда педагоги становятся объектами унижения и даже нападения со стороны учащихся, отметил губернатор во время заседания круглого стола на тему проведения единого государственного экзамена.

Комиссия позволит родителям разбирать сложные ситуации, которые происходят в учебных заведениях. Кроме того, деятельность комиссии может помочь разработать рекомендации для учителей. Уважение к педагогам растет, при этом конфликты иногда возникают, и родителей следует подключить к данной проблеме, считает Азаров.