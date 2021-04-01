Власти РФ рассмотрят инициативу о переносе порта из Петербурга в Усть-Лугу

Большой порт Петербурга предлагают перенести в Усть-Лугу, а на его месте возвести новые жилые районы. Российские ведомства работают над анализом предложенного проекта.

Большой порт Петербурга предлагают перенести в Усть-Лугу, а на его месте возвести новые жилые районы. Российские ведомства работают над анализом предложенного проекта.

Совладелец компании "Трансмашхолдинг" совместно с партнерами направили письмо со своим предложением президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК.

Инициатива предполагает перенос Большого порта Петербурга в Усть-Лугу. Территория порта после переноса будет отдана под застройку современным жильем и офисами. В новом районе сможет поселиться порядка 50 тыс. человек.

Проект редевелопмента оценивается в 440 млрд. рублей. Известно, что Владимир Путин поручил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину проработать вопрос с заинтересованными министерствами и субъектами РФ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, в свою очередь, обратился к Минтрансу, Минэкономразвития и Росимуществу с просьбой подготовить доклады правительству по оценке данного проекта.