Пушков сравнил политиков ЕС с «поедающими кактус мышами»

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что не понимает европейских политиков, которые отворачиваются от «Спутника V» в разгар третьей волны коронавируса.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал действия Евросоюза по вакцинации населения от COVID-19.

Парламентарий недоумевает, почему европейские политики в разгар третьей волны коронавируса отказываются от российского препарата. Сложившуюся ситуацию политик охарактеризовал шуткой про мышей, которые «плачут и колются, но продолжают жрать кактус». Поводом для критики послужил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о продлении в стране мегалокдауна, как минимум, до 18 апреля.

Пушков также напомнил, что в нескольких западных странах приостановили вакцинацию препаратом компании АstroZeneca из-за сомнительного качества, а вакцины Рfizer на всех попросту не хватает. Все это отражает бедственное положение Европы, считает российский сенатор.

«При этом российская вакцина остается политически неприемлемой, пока в Брюсселе безымянные бюрократы будут делать вид, что Европа обойдется своими силами. Вопрос, однако: какими силами, если не хватает вакцин? Но в любом случае – российской вакцине – нет! Западных будут ждать!» — прокомментировал ситуацию Пушков.

Отметим, в Берлине с 31 марта ужесточили режим карантина. В непродовольственные магазины и парикмахерские, например, пускают только с отрицательным тестом на коронавирус и в респираторах с клапаном.

По такому же принципу можно попасть в музеи, галереи и мемориальные комплексы, только туда ко всему прочему необходимо оформить пропуск по предварительной записи. Театры, кино, концертные залы, сауны, парки развлечений и прочие сферы досуга остаются закрытыми.

Ранее министр иностранных дел Германии предложил ввести поблажки для тех, кто привился от коронавируса — открыть для них рестораны и кино. Однако эта инициатива вызвала бурю возмущений в обществе, передают РИА Новости. И граждане, и даже немецкий Минздрав назвали идею безответственной.