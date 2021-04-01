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11:32   1 Апреля 2021
Происшествия

Финансиста задержали при передаче взятки по делу бывшего вице-мэра Воронежа

Финансиста задержали при передаче взятки по делу бывшего вице-мэра Воронежа

Замдиректора финансовой компании ООО "Ваш личный банкир" предложил бывшему вице-мэру Воронежа за 9 млн рублей смягчить приговор по делу о взяточничестве. 

Правоохранительные органы задержали 35-летнего мужчину, передает пресс-служба СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

По версии следствия, воронежец сообщил бывшему вице-мэру города Алексею Антиликаторову, что за крупное вознаграждение он якобы сможет решить вопрос о смягчении судебного решения. При этом у мужчины не было реальной возможности и полномочий изменить приговор в пользу экс-чиновника. Злоумышленника задержали при передаче взятки в 3 млн рублей.

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#взятка #ск #воронеж

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