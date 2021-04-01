В США возмутились решением Пентагона допустить трансгендеров к службе в армии
Минобороны США утвердило новый порядок приема трансгендеров на службу в армию. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, в отношении данной категории военнослужащих будут работать директивы 2016 года, принятые еще при Бараке Обаме. Кирби добавил, что военное руководство гарантирует трансгендерам необходимую медицинскую помощь.
LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a briefing at the Pentagon. https://t.co/UWNBhc8Dod— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) March 31, 2021
«Министр обороны [США Ллойд Остин] твердо убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им [ВС] лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности», — сказал он на брифинге, который транслировался в Twitter-аккаунте Пентагона.
Американские пользователи соцсетей раскритиковали решение военных. Под трансляцией с Джоном Кирби многие напомнили, что в США на сегодняшний день есть проблемы поважнее.
«Разве вы не должны беспокоиться о более важных вещах», — заметила Catherine Maffettone.
«Можем ли мы перейти к реальным новостям? У нас есть дела поважнее», — согласился RiLLa MAGA Patriot.
«Если человек не может определить, какого он пола, то как он сможет точно определить, кто его враг или союзник», — задался вопросом комментатор Piercing the Darkness.
В 2016 году Барак Обама позволил трансгендерам открыто служить в ВС и получать медпомощь. В 2017 году 45-й президент США Дональд Трамп отменил указ, разрешив продолжить службу только тем, кто на нее уже поступил. Новоиспеченный американский лидер Джо Байден отменил эти ограничения 25 января текущего года.