Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:57   1 Апреля 2021
Весь мир

В США возмутились решением Пентагона допустить трансгендеров к службе в армии

В США возмутились решением Пентагона допустить трансгендеров к службе в армии

Минобороны США утвердило новый порядок приема трансгендеров на службу в армию. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в отношении данной категории военнослужащих будут работать директивы 2016 года, принятые еще при Бараке Обаме. Кирби добавил, что военное руководство гарантирует трансгендерам необходимую медицинскую помощь.

«Министр обороны [США Ллойд Остин] твердо убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им [ВС] лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности», — сказал он на брифинге, который транслировался в Twitter-аккаунте Пентагона.

Американские пользователи соцсетей раскритиковали решение военных. Под трансляцией с Джоном Кирби многие напомнили, что в США на сегодняшний день есть проблемы поважнее.

«Разве вы не должны беспокоиться о более важных вещах», — заметила Catherine Maffettone.

В США возмутились решением Пентагона допустить трансгендеров к службе в армии

«Можем ли мы перейти к реальным новостям? У нас есть дела поважнее», — согласился RiLLa MAGA Patriot.

«Если человек не может определить, какого он пола, то как он сможет точно определить, кто его враг или союзник», — задался вопросом комментатор Piercing the Darkness.

В 2016 году Барак Обама позволил трансгендерам открыто служить в ВС и получать медпомощь. В 2017 году 45-й президент США Дональд Трамп отменил указ, разрешив продолжить службу только тем, кто на нее уже поступил. Новоиспеченный американский лидер Джо Байден отменил эти ограничения 25 января текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #пентагон #кирби #джо байден #вс сша #армия сша #трансгендеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров