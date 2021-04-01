Губернатор Подмосковья озвучил сроки окончания строительства ЦКАД

Рабочие постепенно завершают строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Осталось проложить последние 25 километров.

Рабочие постепенно завершают строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Осталось проложить последние 25 километров.

Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области переходит в завершающую фазу. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы Московской области, без ЦКАД грузовые автомобили и дальше бы создавали многокилометровые пробки. По загруженности этот участок был одним из первых в России.

"Раньше была "бетонка" в прямом и переносном смыслах. Перегруженная двухполосная дорога, страшнее которой сложно было найти в России. И весь транзитный транспорт шел на нее, а там сходил с ума, потому что многочасовые пробки фур и грузовиков постоянно там прозябали", — утверждает Воробьев.

Теперь же эта проблема будет решена. Ориентируясь на мировой опыт, власти Подмосковья приняли решение о платном проезде по ЦКАД. Это позволит улучшить экономический потенциал районов у автодороги и экологическую обстановку.