Губернатор Подмосковья озвучил сроки окончания строительства ЦКАД
Рабочие постепенно завершают строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Осталось проложить последние 25 километров.
Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области переходит в завершающую фазу. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам главы Московской области, без ЦКАД грузовые автомобили и дальше бы создавали многокилометровые пробки. По загруженности этот участок был одним из первых в России.
"Раньше была "бетонка" в прямом и переносном смыслах. Перегруженная двухполосная дорога, страшнее которой сложно было найти в России. И весь транзитный транспорт шел на нее, а там сходил с ума, потому что многочасовые пробки фур и грузовиков постоянно там прозябали", — утверждает Воробьев.
Теперь же эта проблема будет решена. Ориентируясь на мировой опыт, власти Подмосковья приняли решение о платном проезде по ЦКАД. Это позволит улучшить экономический потенциал районов у автодороги и экологическую обстановку.