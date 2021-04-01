Ученые назвали напиток, способный защитить сердце от стресса

Оказалось, что регулярное употребление какао благоприятно влияет на работу сердечной мышцы, а также помогает справляться с волнением.

Ученые из Университета Бирмингема пришли к выводу, что регулярное употребление какао защищает сердце во время стрессовых ситуаций. Специалисты выяснили, что какао-бобы содержат флаваноиды — вещества, которые положительно влияют на сосудистую систему, особенно во время нахождения в беспокойной обстановке. Так, при потреблении какао помогает в работе сердечной мышце.

«‎Употребление какао, богатого флаваноидами, может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов»‎, — говорится в исследовании.

Ученые отметили, что флаванолы содержатся и в других продуктах: яблоках, черном винограде, ежевике, вишне, малине, бобовых и в зеленом чае.