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12:03   1 Апреля 2021
Россия

Ученые назвали напиток, способный защитить сердце от стресса

Ученые назвали напиток, способный защитить сердце от стресса

Ученые из Университета Бирмингема пришли к выводу, что регулярное употребление какао защищает сердце во время стрессовых ситуаций. Специалисты выяснили, что какао-бобы содержат флаваноиды — вещества, которые положительно влияют на сосудистую систему, особенно во время нахождения в беспокойной обстановке. Так, при потреблении какао помогает в работе сердечной мышце. 

«‎Употребление какао, богатого флаваноидами, может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов»‎, — говорится в исследовании. 

Ученые отметили, что флаванолы содержатся и в других продуктах: яблоках, черном винограде, ежевике, вишне, малине, бобовых и в зеленом чае. 

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