Матвиенко оценила идею строительства челябинского метрополитена

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею строительства метро в седьмом по величине городе России — Челябинске.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею строительства метро в седьмом по величине городе России — Челябинске.

Федеральное правительство должно оказать поддержку Челябинску для обновления трамвайного и троллейбусного парка. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что нужна федеральная поддержка Челябинску в обновлении и троллейбусов, и трамваев. Я уж не говорю о строительстве метро, которое, конечно, тоже надо продвигать для седьмого по величине города в нашей стране", — заявила она.

Строительство челябинского метрополитена началось в 1992 году, однако несколько лет назад оно было приостановлено. В настоящий момент построенные объекты законсервированы, все работы ведутся исключительно для их поддержания.