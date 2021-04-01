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11:15   1 Апреля 2021
Происшествия

Потерпевший крушение вертолет достали из Куршского залива

Потерпевший крушение вертолет достали из Куршского залива

Спасатели извлекли из воды вертолет Ка-32, потерпевший крушение в Куршском заливе под Калининградом. Его доставили в подразделение поисково-спасательного отряда в Полесске.

Вертолет МЧС потерпел крушение 25 марта. В результате ЧП погиб один человек, двух членов экипажа нашли живыми, они находятся в больнице. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за нарушения правил эксплуатации или воздействия внешних факторов.

Спасти пострадавших помог инспектор Росрыболовства. Он находился неподалеку от места происшествия и успел сориентироваться и оказать пилотам первую помощь. Его представят к награде.

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#вертолет #крушение #Куршский залив

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