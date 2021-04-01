Грузия встретила Владимира Познера с яйцами

Журналист приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения, но местные жители выступили против проведения банкета.

1 апреля 2021 года корифею отечественной журналистики Владимиру Познеру исполняется 87 лет. Телеведущий привык отмечать день рождения в разных уголках мира и уже третий раз его выбор пал на Грузию. 31 марта мэтр прибыл в Тбилиси и заселился в Vinotel Boutique Hotel в центре города, однако местные жители вдруг позабыли о традиционном кавказском гостеприимстве.

Грузинский «Первый канал» сообщает, что у здания образовался стихийный митинг. Несколько десятков человек принялись закидывать фасад яйцами и требовать, чтобы Познер покинул страну. Телеведущий перебрался в гостиницу Rooms, но все повторилось и там. Участники акции выразили готовность дежурить у здания всю ночь, чтобы продолжить митинг на следующее утро.

«Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — посетовал журналист порталу «Новости — Грузия».

Среди участников протеста были замечены представители оппозиционных партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и «Лело для Грузии», а также гражданское движение «Сирцхвилиа».

Тбилиси. Грузины Познеру - "Пошел вон из Грузии...!" Здание гостиницы Rooms, где укрылся Познер, закидали яйцами. pic.twitter.com/npAUrZLm7F — Kavkaz Center (@newkc14) March 31, 2021

Тем временем местные СМИ сообщили, что власти Тбилиси оштрафовали Vinotel Boutique Hotel на 10 тысяч лари (чуть больше 220 тысяч рублей). Причиной штрафа стало «нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса». В стране, к примеру, действует комендантский час с девяти часов вечера.

Изначально Владимир Познер планировал погостить в Тбилиси до 3 апреля, но после такой встречи решил прервать свой визит. По данным СМИ, телеведущий покинул Грузию около 9 часов утра. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» час спустя Познер не взялся рассказать подробности, объяснив, что «заполняет документы в аэропорту» и говорить ему не очень удобно.

Причиной такой резкой реакции жителей Тбилиси стали слова телеведущего четырехлетней давности. В 2017 году Познер дал интервью грузинской телекомпании «Имеди», в котором высказался о территориальной целостности страны. По его словам, жители Абхазии «не особенно хотели быть частью Грузии», потому что их отношения с грузинами были на очень низком уровне. Журналист сказал, что грузины считали абхазов «слезшими с деревьев».

Справка ПС

В 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. В августе Россия ввела свои силы на территорию республики и вытеснила грузинские войска. С 14 по 16 августа 2008 года президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.