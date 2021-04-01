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11:34   1 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

Грузия встретила Владимира Познера с яйцами

Грузия встретила Владимира Познера с яйцами

1 апреля 2021 года корифею отечественной журналистики Владимиру Познеру исполняется 87 лет. Телеведущий привык отмечать день рождения в разных уголках мира и уже третий раз его выбор пал на Грузию. 31 марта мэтр прибыл в Тбилиси и заселился в Vinotel Boutique Hotel в центре города, однако местные жители вдруг позабыли о традиционном кавказском гостеприимстве.

Грузинский «Первый канал» сообщает, что у здания образовался стихийный митинг. Несколько десятков человек принялись закидывать фасад яйцами и требовать, чтобы Познер покинул страну. Телеведущий перебрался в гостиницу Rooms, но все повторилось и там. Участники акции выразили готовность дежурить у здания всю ночь, чтобы продолжить митинг на следующее утро.

«Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — посетовал журналист порталу «Новости — Грузия».

Среди участников протеста были замечены представители оппозиционных партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и «Лело для Грузии», а также гражданское движение «Сирцхвилиа».

Тем временем местные СМИ сообщили, что власти Тбилиси оштрафовали Vinotel Boutique Hotel на 10 тысяч лари (чуть больше 220 тысяч рублей). Причиной штрафа стало «нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса». В стране, к примеру, действует комендантский час с девяти часов вечера.

Грузия встретила Владимира Познера яйцами

Изначально Владимир Познер планировал погостить в Тбилиси до 3 апреля, но после такой встречи решил прервать свой визит. По данным СМИ, телеведущий покинул Грузию около 9 часов утра. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» час спустя Познер не взялся рассказать подробности, объяснив, что «заполняет документы в аэропорту» и говорить ему не очень удобно.

Причиной такой резкой реакции жителей Тбилиси стали слова телеведущего четырехлетней давности. В 2017 году Познер дал интервью грузинской телекомпании «Имеди», в котором высказался о территориальной целостности страны. По его словам, жители Абхазии «не особенно хотели быть частью Грузии», потому что их отношения с грузинами были на очень низком уровне. Журналист сказал, что грузины считали абхазов «слезшими с деревьев».

Справка ПС

В 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. В августе Россия ввела свои силы на территорию республики и вытеснила грузинские войска. С 14 по 16 августа 2008 года президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

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#грузия #тбилиси #познер

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