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11:02   1 Апреля 2021
Наука

Британские ученые предостерегли от принятия душа в контактных линзах

Британские ученые предостерегли от принятия душа в контактных линзах

Ношение контактных линз во время принятия душа может быть крайне опасно для здоровья. К такому выводу пришли британские ученые в результате исследования.

Специалисты провели наблюдение за 78 людьми, носящими линзы, чтобы выявить факторы риска развития микробного кератита. При таком состоянии характерно болезненное покраснение глаз и язвы на поверхности роговицы, что чревато затуманенным зрением и даже слепотой.

Так, риск появления микробного кератита увеличивается во время сна в три раза, если человек не снял линзы. Однако основной причиной возникновения инфекции оказалось ношение контактных линз в душе, передает Daily Mail.

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#здоровье #зрение #линзы

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