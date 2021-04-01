10:58 1 Апреля 2021Общество
В России снизили предельную цену на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона"
Федеральная антимонопольная служба согласовала двукратное снижение предельной цены на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона".
Федеральная антимонопольная служба согласовала двукратное снижение предельной цены на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона".
Стоимость снизилась с 9541 рубля до 4210 рублей за пачку. Решение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. В одну пачку входит десять ампул по 0,5 миллилитра вещества.
Вторую российскую вакцину от COVID-19 разработали в ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора". "ЭпиВакКорону" зарегистрировали в октябре 2020 года по результатам клинических исследований. Все актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.