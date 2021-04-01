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10:58   1 Апреля 2021
Общество

В России снизили предельную цену на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона"

В России снизили предельную цену на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Федеральная антимонопольная служба согласовала двукратное снижение предельной цены на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Стоимость снизилась с 9541 рубля до 4210 рублей за пачку. Решение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. В одну пачку входит десять ампул по 0,5 миллилитра вещества.

Вторую российскую вакцину от COVID-19 разработали в ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора". "ЭпиВакКорону" зарегистрировали в октябре 2020 года по результатам клинических исследований. Все актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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#россия #цена #"эпиваккорона"

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