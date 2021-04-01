Силовики задержали представителя губернатора в алтайском парламенте

Правоохранители Барнаула задержали представителя губернатора и правительства Алтайского края Стеллу Штань, сообщили в силовых структурах.

Правоохранители Барнаула задержали представителя губернатора и правительства Алтайского края Стеллу Штань, сообщили в силовых структурах.

Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего уточняются. По информации ТАСС, речь идет о мошенничестве. Управление Следственного комитета РФ по региону пока не дало официальный комментарий.

Штань была депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания с 2008 по 2016 год. Затем ее назначили на должность представителя губернатора и правительства края.