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10:43   1 Апреля 2021
Общество

Первая российская вакцина от COVID-19 для животных готова к массовому производству

Первая российская вакцина от COVID-19 для животных готова к массовому производству

Первая вакцина от коронавирусной инфекции для животных, которую разработали российские специалисты, готова к масштабному выпуску.

Препарат создали ученые Федерального центра охраны здоровья животных. Вакцина называется "Карнивак-Ков". Клинические исследования препарата начали проводить в октябре прошлого года. Его использовали на собаках, кошках, норках, лисах и песцах. У животных в 100% случаев были зафиксированы антитела к коронавирусу. Об этом рассказал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Специалисты ведомства считают, что нужно проводить поголовную вакцинацию домашних питомцев. Препарат готов к масштабному производству. Стоимость двух доз лекарства составляет 588 рублей.

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#животные #вакцина #коронавирус

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