Яхту российского миллиардера Мельниченко повредили в Испании

Мегаяхту, принадлежащую олигарху Андрею Мельниченко, поцарапала парусная лодка. Инцидент произошел в воскресенье у побережья портового города Виго.

Мегаяхту, принадлежащую олигарху Андрею Мельниченко, поцарапала парусная лодка. Инцидент произошел в воскресенье у побережья портового города Виго.

Предположительно, испанские яхтсмены хотели подобраться к уникальному судну поближе, но не справились с управлением. Удар оказался не очень сильным, однако из-за него на корабле оказалась метровая царапина, пишет издание Forbes.

Яхта была построена на верфи судостроительной компании Nobiskrug в Германии, она получила название "Парусная яхта А". Восьмипалубное судно имеет ширину 25 метров и длину 143 метра. Площадь крупнейшего паруса составляет 1767 кв. м. Ориентировочная стоимость яхты Мельниченко — около 400 миллионов евро.

В островном государстве Вануату местные власти задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками. Их подозревают в незаконном нахождении в водах, сообщал сайт 360tv.ru.