Астрологи и футурологи обсудят будущее Байдена в медиацентре "Патриот"

Конференцию на тему "Взгляд в будущее. Экстрасенсы, маги и прочие мистики против профессиональных экспертов. Чьи прогнозы точнее" проведут Медиагруппа "Патриот" и ФАН.

Конференцию на тему "Взгляд в будущее. Экстрасенсы, маги и прочие мистики против профессиональных экспертов. Чьи прогнозы точнее" проведут Медиагруппа "Патриот" и ФАН.

Встреча пройдет 1 апреля, в четверг, в 12:00. В настоящий момент мир переживает своеобразный период турбулентности. В такие непростые периоды люди особенно хотят знать, чего ждать от будущего, чтобы успеть подготовиться к возможным трудностям. В рамках эфира расскажут, почему астрология пользуется популярностью столько веков, как работают маги и борется ли государство с бизнесом, который построен на мистической составляющей.

Кроме того, экстрасенсы и астрологи попробуют спрогнозировать события в мировой политике, узнать о здоровье американского президента Джо Байдена и глобальных заговорах. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.