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10:06   1 Апреля 2021
Происшествия

Стрельба в бизнес-центре Калифорнии привела к гибели четырех человек

Стрельба в бизнес-центре Калифорнии привела к гибели четырех человек

Медики констатировали смерть четырех человек после перестрелки в калифорнийском городе Ориндж. Еще двое американцев получили травмы.

Неизвестный открыл огонь по людям в здании делового центра. Четыре человека, спасаясь от стрельбы, получили смертельные ранения. Также злоумышленник успел подстрелить еще двух участников инцидента, но они выжили.

В настоящее время ситуация в бизнес-центре города Ориндж находится под контролем. На месте случившегося работают правоохранители. По предварительным данным, они смогли обезвредить преступника точным выстрелом. Сейчас он находится в больнице, о состоянии стрелка пока неизвестно.

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