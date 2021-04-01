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10:05   1 Апреля 2021
Происшествия

Напавший на полицейского на незаконном митинге москвич получил год колонии

Напавший на полицейского на незаконном митинге москвич получил год колонии

Суд приговорил к одному году колонии участника незаконного митинга в центре Москвы 23 января, напавшего на сотрудника правоохранительных органов.

Мужчину признали виновным в применении насилия к представителю власти. В связи с тем, что осужденный признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы. Гособвинитель просил для него два с половиной года лишения свободы.

По версии следствия, во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального протестующий несколько раз ударил сотрудника второго оперативного полка полиции, после чего ухватился за забрало его шлема и попытался оторвать.

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#москва #приговор #митинг

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