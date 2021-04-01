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10:04   1 Апреля 2021
Общество

Академик РАН спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в России

Академик РАН спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в России

Пандемия COVID-19 в России может закончиться к августу, так как у многих уже сформируется иммунитет. Об этом сообщил академик РАН Виктор Малеев.

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что из-за сезонности инфекции заболеваемость коронавирусом летом сильно снизится. Малеев уточнил, что случаи заражения будут, но несущественные, передает РИА Новости.

Эксперт предупредил, что к осени возможен новый рост, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

Актуальная информация об инфекции размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные ежедневно обновляются.

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#россия #иммунитет #коронавирус

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