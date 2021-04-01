Сын Джо Байдена признался, что стал алкоголиком из-за политической карьеры отца

Оказалось, что именно вечеринка по случаю переизбрания Джо Байдена сенатором привела его тогда еще 8-летнего сына к пагубному пристрастию.

Сын президента США Хантер Байден в подробностях описал свою пожизненную борьбу с алкоголизмом и наркоманией в мемуарах. Впервые с алкоголем 51-летний юрист и лоббист столкнулся еще в детском возрасте на предвыборной вечеринке по случаю переизбрания Джо Байдена в сенат в 1978 году.

Будучи 8-летним ребенком Хантер выпил бокал шампанского. По его словам, он не знал, что делает — шампанское для мальчика было «просто шипучим напитком». Но отца пристрастие юного Хантера не насторожило: интерес к алкоголю не угас и к 14 годам, когда школьник с другом вновь оказались вусмерть пьяными после распития пива, оставшись без родительского присмотра.

«То, что я был разрушен и ужасно себя чувствовал, прямо как собака, не испугало меня и не отвратило от алкоголя ни на йоту. Вместо этого я думал, что пить — довольно круто. Несмотря на то, что я чувствовал вину из-за разочарования моего отца, который не пил и предупреждал нас держаться подальше от алкоголя, я хотел сделать это снова», — цитирует мемуары Хантера Байдена издание The Washington Post.

Пристрастившись к пьянству с детства, к 18 годам сын Байдена «докатился» до тяжелых наркотиков. Еще несовершеннолетнего по американским законам Хантера арестовывают за хранение кокаина. Вероятно, не без помощи отца тюрьмы ему удалось избежать, отделавшись полугодовым испытательным сроком и снятием ареста.

К 51 году Хантер Байден «развил в себе суперспособность находить наркотики в любом городе и в любое время, независимо от того, насколько незнакома местность», признается он.

О разгульном образе жизни сына первого лица Америки стало известно осенью 2020 года перед президентскими выборами в США, когда в интернет попали откровенные фотографии с личного ноутбука младшего Байдена. На них «главный герой» запечатлен за употреблением наркотиков, в том числе и с дочерью экс-президента США Барака Обамы, а также за проведением досуга с оголенными женщинами древнейшей профессии.

Кроме того, на компьютере обнаружили документы, подтверждающие участие Байденов в коррупционных схемах во времена тесного сотрудничества с украинскими властями после 2014 года.

Откуда деньги, Хантер?

Помимо юридической карьеры Байден-младший строил и лоббистскую, а пик ее пришелся как раз на 2014-2015 года. Тогда же вскрылось, что семья Байденов крепко связана с властями Украины.

Ранее издание New York Post опубликовало скриншоты входящих электронных писем Хантера, в которых руководство украинской газодобывающей компании Burisma благодарило его за организацию встречи с Джо Байденом, бывшим ранее вице-президентом в администрации 44-го американского лидера Барака Обамы.

Хантер официально являлся членом совета директоров Burisma и даже получал там зарплату в 50 тысяч долларов ежемесячно. Предполагается, что Байден, как второе лицо в США, через украинских чиновников настоял на отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего коррупционные схемы в Burisma.

По словам Шокина, Вашингтон действительно мешал расследованию. Формальным поводом для увольнения стала «недостаточно усердная борьба с коррупцией».

В 2019 году Трамп в разговоре с президентом Владимиром Зеленским предложил возобновить расследование дела Burisma и выяснить, по какой причине уволили Шокина, занимавшегося неудобным для семейства Байденов расследованием. Тогда американские демократы обвинили Трампа в предвыборном давлении на соперника, и больше этот диалог ни к чему не привел.