Шведы рассказали, как «суэцкий кризис» помог России себя прорекламировать

Россия не преминула возможностью напомнить миру о своем Северном морском пути и «Северном потоке».

В то время как десятки мировых компаний теряли миллиарды долларов из-за аварии в Суэцком канале, Москва оборачивала «кризис» в свою пользу. К такому выводу пришли журналисты шведского издания Dagens Nyheter. По словам аналитиков, после образования пробки у берегов Египта, российские политики и эксперты начали «рекламировать» морской путь на севере страны.

«Этот маршрут — один из самых престижных проектов президента Путина, и Россия вкладывает огромные суммы в строительство ледоколов и усовершенствование инфраструктуры вдоль своего северного побережья», — отмечает издание.

Северный морской путь «подарила» России сама природа в результате глобального потепления. Он пролегает среди арктических льдов и пока еще не круглогодичный (доступен около пяти месяцев). Тем не менее судоходный сезон становится все длиннее, а объемы грузоперевозок только за последние три года выросли втрое. По прогнозам специалистов, через десять лет этот маршрут станет доступным в любой сезон.

Кроме того, по словам российских экспертов, морской путь в Арктике более быстрый и экологичный, поскольку вдвое сокращает время и, соответственно, выбросы в атмосферу в пути, например, из Китая до Амстердама. Однако шведы с такой позицией не согласились.

«Глобальное потепление на самом деле ударит по России сильнее, чем по другим», — заявили аналитики.

Также журналисты заметили, что Москва на фоне «суэцкого кризиса» в очередной раз обратила внимание мирового сообщества на надежность поставок газа из России, поскольку для транспортировки используются не морские пути, а трубопроводы.

Так, например, пока почти 500 тысяч кубометров сжиженного природного топлива из Катара стояли в пробке в Суэцком канале, российский газ продолжал беспрепятственно поступать в Европу через «Северный поток» под Балтикой. В статье также отмечается, что экспорт нефти из РФ в период блокировки канала тоже увеличился, хоть и ненадолго.