Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу прокомментировала невыдачу виз

Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостанавливает выдачу виз. Ситуацию прокомментировала американский генконсул Эми Сторроу.

Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостанавливает выдачу виз. Ситуацию прокомментировала американский генконсул Эми Сторроу.

По ее словам, диппредставительство в Екатеринбурге остается открытым. Генконсульство приостанавливает предоставление визовых и других услуг для американских граждан по причине значительных ограничений в количестве российских виз для дипломатических работников США, отмечает Сторроу.

"Это решение было принято в результате длительного анализа условий работы и безопасности дипломатической миссии США и нашего персонала в Российской Федерации", — говорится в официальном заявлении дипломата.

По словам Эми Сторроу, США ценит крепкие связи с людьми, живущими на Урале и в Западной Сибири.

"Мы продолжим представлять Соединенные Штаты в России, реализуя внешнеполитическую повестку президента Байдена (президент США Джо Байден. — Прим. ред.), включая продвижение американских бизнес-интересов, укрепление глобальных мер обеспечения безопасности здоровья и защиту универсальных прав человека", — указано на сайте генконсульства.

Сторроу добавила, что теперь визы можно получить в посольстве США в Москве.