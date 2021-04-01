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9:43   1 Апреля 2021
Политика

Выдача виз США в Екатеринбурге временно приостановлена

Выдача виз США в Екатеринбурге временно приостановлена

Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостанавливает оказание ряда услуг с 1 апреля, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

По его словам, дипломатическое представительство страны в Екатеринбурге по-прежнему продолжает функционировать, однако оказание визовых услуг будет приостановлено. Граждане США также не смогут обратиться за консультацией.

Салливан отметил, что это решение было принято после продолжительных переговоров с главой Государственного департамента США. Вашингтон не устроили результаты проверки безопасности дипломатического представительства США и условия работы сотрудников консульства.

Ранее стало известно, что посольство США сообщило о ситуации с генконсульством во Владивостоке. По словам Салливана, возобновление работы дипмиссии в ближайшее время не предвидится.

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#екатеринбург #сша #посольство

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