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9:32   1 Апреля 2021
Происшествия

Более десяти человек пострадали в ДТП с медицинским автобусом в Туле

Более десяти человек пострадали в ДТП с медицинским автобусом в Туле

Три транспортных средства столкнулись в Туле на Путейской улице. По предварительным данным, пострадали 14 человек, сообщили в Госавтоинспекции.

Участниками ДТП стали две иномарки и автобус, перевозивший работников регионального минздрава. На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Точное число пострадавших пока неизвестно, погибших нет.

Во Владимирской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. От удара автобус отлетел на металлическое ограждение, его водитель скончался на месте до прибытия медиков. Двоих пассажиров увезли в больницу.

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#дтп #автобус #тула

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