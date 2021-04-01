Главного врача-нефролога Петербурга заподозрили в убийстве жены спустя 11 лет

Правоохранители задержали главного нефролога Петербурга Александра Земченкова по делу об убийстве супруги. Одной из причин расправы мог стать роман подозреваемого на стороне.

Правоохранители задержали главного нефролога Петербурга Александра Земченкова по делу об убийстве супруги. Одной из причин расправы мог стать роман подозреваемого на стороне.

Женщина бесследно исчезла еще в 2010 году, когда ее супруг возглавлял отделение диализа Мариинской больницы. Петербурженка отправилась из дома на работу, однако так и не добралась.

Следственные органы возбудили дело по статье "Убийство", жену Земченкова искали на протяжении десяти лет. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль.

В результате следователи пришли к выводу, что расправу над супругой мог учинить и сам врач. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются. Следственному комитету предстоит найти тело убитой.