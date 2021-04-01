Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 10 тысяч сотрудников военкоматов в ЦВО

Прививки от COVID-19 в ЦВО сделали свыше 10 тысяч сотрудников военных комиссариатов, заявил начальник одного из управлений штаба округа Александр Линьков.

Прививки от COVID-19 в ЦВО сделали свыше 10 тысяч сотрудников военных комиссариатов, заявил начальник одного из управлений штаба округа Александр Линьков.

Уточняется, что прививочная кампания среди сотрудников военкоматов на Урале, в Сибири и Поволжье стартовала в начале марта. По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) на территории округа насчитывается свыше 600 военных комиссариатов.

"Более 10 тыс. сотрудников военных комиссариатов в регионах дислокации военного округа, задействованные в мероприятиях призыва на военную службу, провакцинированы от новой коронавирусной инфекции", — рассказал Линьков.

Как сообщалось ранее, весенний призыв на территории ЦВО будет проходить в 28 субъектах России, на военную службу планируется направить свыше 52 тысяч человек.