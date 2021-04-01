Пожилой рижанин скончался после прививки вакциной AstraZeneca

Пожилой житель Риги умер через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает местный телеканал LTV7.

Пожилой житель Риги умер через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает местный телеканал LTV7.

Мужчина поставил прививку 5 марта, через четыре дня он умер от отека легких. После вакцинации у пациента появились симптомы простуды, затем началась двусторонняя пневмония. Сотрудники инспекции здравоохранения Латвии организовали проверку по факту произошедшего.

Использование партии прививок британско-шведской компании, которой прививался покойный, было приостановлено в начале марта несколькими странами Евросоюза.

Всего в Латвии после вакцинации скончались шесть человек. В 735 случаях у пациентов появились побочные эффекты. Вакцину AstraZeneca 30 марта переименовали в Vaxzevria. Некоторые европейские страны запретили прививаться этим препаратом из-за обнаружения тромбоза у нескольких пациентов.