Пожилой рижанин скончался после прививки вакциной AstraZeneca
Пожилой житель Риги умер через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает местный телеканал LTV7.
Мужчина поставил прививку 5 марта, через четыре дня он умер от отека легких. После вакцинации у пациента появились симптомы простуды, затем началась двусторонняя пневмония. Сотрудники инспекции здравоохранения Латвии организовали проверку по факту произошедшего.
Использование партии прививок британско-шведской компании, которой прививался покойный, было приостановлено в начале марта несколькими странами Евросоюза.
Всего в Латвии после вакцинации скончались шесть человек. В 735 случаях у пациентов появились побочные эффекты. Вакцину AstraZeneca 30 марта переименовали в Vaxzevria. Некоторые европейские страны запретили прививаться этим препаратом из-за обнаружения тромбоза у нескольких пациентов.