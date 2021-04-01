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9:15   1 Апреля 2021
Общество

Мурашко рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Мурашко рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Эпидемиологическая ситуация в России продолжает улучшаться, однако большое количество пациентов с COVID-19 еще проходят лечение. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в последние недели обстановка улучшается. Но при этом достаточно много российских граждан все еще лечатся от коронавирусной инфекции, рассказал министр здравоохранения в эфире телеканала "Россия-1".

Мурашко также отметил, что для профилактики третьей волны COVID-19 необходимо соблюдать предписанные противоэпидемические меры и проводить вакцинацию населения. На текущий момент темпы поставок вакцины в регионы страны заметно увеличились.

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#пандемия #коронавирус #Мурашко

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