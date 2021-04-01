9:15 1 Апреля 2021Общество
Мурашко рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Эпидемиологическая ситуация в России продолжает улучшаться, однако большое количество пациентов с COVID-19 еще проходят лечение. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Эпидемиологическая ситуация в России продолжает улучшаться, однако большое количество пациентов с COVID-19 еще проходят лечение. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, в последние недели обстановка улучшается. Но при этом достаточно много российских граждан все еще лечатся от коронавирусной инфекции, рассказал министр здравоохранения в эфире телеканала "Россия-1".
Мурашко также отметил, что для профилактики третьей волны COVID-19 необходимо соблюдать предписанные противоэпидемические меры и проводить вакцинацию населения. На текущий момент темпы поставок вакцины в регионы страны заметно увеличились.