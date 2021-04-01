Депутат Верховной рады заявил о безвозвратной потере Донбасса

Украинские власти списывают ряд собственных неудач на конфликты, происходящие на востоке страны. По словам депутата Верховной Рады Ильи Кива, правительству выгодна позиция жертвы.

Украинские власти списывают ряд собственных неудач на конфликты, происходящие на востоке страны. По словам депутата Верховной Рады Ильи Кива, правительству выгодна позиция жертвы.

Политический деятель от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" отметил, что Киев гарантированно потеряет Донбасс, поскольку руководство страны не заинтересовано в его возвращении. Об этом отмечается на сайте партии. Согласно такому решению, Украина не намерена выполнять Минские соглашения.

"По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее", — заявил Кива.

По мнению депутата, с Донбассом будет нечто похожее на ситуацию в Крыму. При подобном отношении властей не останется украинцев, желающих отдать свою жизнь или будущее собственных детей стране, которую они считали Родиной, подчеркнул он.