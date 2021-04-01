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8:38   1 Апреля 2021
Общество

Юрист рассказал, как справиться с сжигающими на даче мусор соседями

Юрист рассказал, как справиться с сжигающими на даче мусор соседями

Весной дачники начинают сжигать бытовой мусор и использовать канавы и ручьи как канализационный слив.

Возникающие споры с соседями нужно решать по-человечески, мирным путем. Об этом рассказал юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба телеканалу "360tv.ru".

"Все свои неприятные ощущения нужно высказать. Возможно, люди услышат и добровольно устранят замечания. Не всегда штрафы помогают. Иногда они еще больше усложняют жизнь", — заявил адвокат.

На участке нельзя сжигать мусор — он должен быть вывезен. Такое нарушение карается штрафом. Взыскание обычно накладывает полиция, составляется протокол. Если участок находится около леса, нужно обратиться в лесоохрану. Сливом канализации в водоемы занимается Санэпиднадзор.

Проблемой домашних животных, которых бросили хозяева, занимаются органы местного самоуправления. Для усыпления собак вызываются соответствующие службы, с которыми органы самоуправления заключают договор.

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#соседи #мусор #дача

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