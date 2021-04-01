Прибыль бизнеса в России превысила докризисный показатель на 10%

В первые два месяца 2021 года российский бизнес дошел до оборота в 34,7 триллиона рублей, что на 10% больше, чем в начале 2020 года.

В первые два месяца 2021 года российский бизнес дошел до оборота в 34,7 триллиона рублей, что на 10% больше, чем в начале 2020 года.

Лучшие показатели показали предприятия, связанные со спортом, культурой и здравоохранением. Причем активизировался бизнес в большинстве российских регионов — в 71 из 85. Лучший рост показал Дагестан, показатель которого увеличился на 60% и составил 159 миллиардов рублей, сообщает "Известия".

Второе место в рейтинге занял Алтай, который увеличил оборот на 31% до 18 миллиардов рублей. Закрыла тройку лидеров Тамбовская область, в которой больше всего расцвели предприятия, связанные с сельскохозяйственной деятельностью и торговлей. Выручка выросла на 30%, до 124 миллиардов рублей.