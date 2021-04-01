Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:35   1 Апреля 2021
Общество

Прибыль бизнеса в России превысила докризисный показатель на 10%

Прибыль бизнеса в России превысила докризисный показатель на 10%

В первые два месяца 2021 года российский бизнес дошел до оборота в 34,7 триллиона рублей, что на 10% больше, чем в начале 2020 года.

Лучшие показатели показали предприятия, связанные со спортом, культурой и здравоохранением. Причем активизировался бизнес в большинстве российских регионов — в 71 из 85. Лучший рост показал Дагестан, показатель которого увеличился на 60% и составил 159 миллиардов рублей, сообщает "Известия".

Второе место в рейтинге занял Алтай, который увеличил оборот на 31% до 18 миллиардов рублей. Закрыла тройку лидеров Тамбовская область, в которой больше всего расцвели предприятия, связанные с сельскохозяйственной деятельностью и торговлей. Выручка выросла на 30%, до 124 миллиардов рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#бизнес #прибыль #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров