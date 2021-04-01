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8:12   1 Апреля 2021
Экономика

Россияне резко перешли на бесконтактные способы оплаты с пластиковых карт

Россияне резко перешли на бесконтактные способы оплаты с пластиковых карт

Популярность пластиковых карт для оплаты покупок заметно снизилась во время пандемии коронавируса в России. Бесконтактными формами расчета стали пользоваться на 45% чаще.

Аналитики изучили данные платежей за год, начиная с марта 2020 года. Выяснилось, что россияне стали пользоваться NFC, Android Pay, Apple Pay, Google Pay и другими сервисами для бесконтактной оплаты на 45% чаще, а средний чек таких операций вырос на 36%, передает ТАСС.

В среднем каждую вторую онлайн-операцию россияне совершают с помощью бесконтактного способа оплаты. Доля онлайн-покупок составляет порядка 37%. В Сети стало чаще производиться открытие инвестиционных и брокерских счетов, отметили аналитики.

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#банковские карты #пандемия #коронавирус #бесконтактные способы оплаты

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