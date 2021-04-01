Боррель назвал Москву агрессивной из-за высылки дипломатов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал агрессией со стороны России высылку дипломатов. Инцидент произошел в феврале.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал агрессией со стороны России высылку дипломатов. Инцидент произошел в феврале.

Дипломаты из Польши, Швеции и Германии были высланы из России в начале февраля. Причиной этому послужило участие в незаконных акциях. Также им присвоили статус нон-гранта. В тот период Москву посетил и Боррель, чей приезд, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, никак не связан с дипломатическим отъездом.

В интервью телеканалу France 24 он рассказал, что расценил высылку как ответ на его визит. Также он добавил, что целью поездки было узнать истинное отношение России к Евросоюзу. Глава дипломатии ответил, что ответ очевиден.