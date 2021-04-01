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7:36   1 Апреля 2021
Экономика

Российские торговые сети перестали получать сахар от производителей

Российские торговые сети перестали получать сахар от производителей

Торговые сети более недели не могут закупить сахарный песок у производителей, сообщает "Известия" со ссылкой источники.

Данная ситуация сложилась после того, как правительство 22 марта заявила о готовности выделить субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат. Это должно случиться уже с 1 апреля.

Заводу смогут получить пять рублей за каждый килограмм сахара, которые производители продают торговым сетям по филированной цене (36 рублей за килограмм). "Известия" отмечают, что заводам якобы стало невыгодно продавать продукцию до 1 апреля.

Другой источник сообщил, что производители отказываются даже подтверждать торговым сетям объемы поставок в будущем. По его словам, запасы сахара на распределительных центрах постепенно снижаются.

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#торговые сети #субсидия #сахар-песок

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