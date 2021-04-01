Смена генсека Amnesty International может привести к новому давлению на Россию

Политический курс в отношении России может измениться из-за назначения генсекретарем неправительственной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар.

Политический курс в отношении России может измениться из-за назначения генсекретарем неправительственной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар.

Об этом говорят эксперты. Аньес Калламар заняла должность 29 марта 2021 года. Для России она известна тем, что являлась одним из экспертов ООН, которые проводили расследование попытки "отравления" блогера Алексея Навального. Она встречалась с ним, когда того эвакуировали в Берлин.

1 марта 2021 года эксперты ООН сделали совместное заявление касательно расследованию "отравления". Они заявили, что за такой инцидент ответственность должно нести государство. Amnesty International объявляла Навального "узником совести" после ареста. Однако позже она лишила его такого статуса. Причиной этому послужили высказывания, которые он сделал про мигрантов в 2000-х годах.

Согласно мнению экспертов Центра нарушений прав человека при ФАН, Калламар была назначена на должность, чтобы "переиграть" отношение к инциденту с Навальным, и начать говорить высказывания по отношению к России. Новый госсекретарь не сможет быть независимой и беспристрастной в своих высказываниях, передает Федеральное агентство новостей.