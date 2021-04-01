Российский иммунолог объяснил отсутствие антител после вакцинации

Организм не всегда сразу же вырабатывает антитела к коронавирусу после прививки. Иногда же их просто не выявляют из-за не совсем корректного тестирования.

Организм не всегда сразу же вырабатывает антитела к коронавирусу после прививки. Иногда же их просто не выявляют из-за не совсем корректного тестирования.

Такое заявление сделал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с радио Sputnik. Исследовать динамику выработки антител в таком случае следует через 2-4 недели.

"Есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10% до 20% людей не будут вырабатывать антитела. Пока что это предварительные данные", – уточнил Викулов.

Этот процесс у организма предопределяются целым рядом факторов. Их необходимо учитывать в каждом конкретном случае. Сделать это под силу только специалисту, а если пациент на самом деле не вырабатывает антитела, ему предложат иные варианты профилактики, которые могут быть медикаментозные и немедикаментозные.