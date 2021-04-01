Губернатор Подмосковья заступился за преподавателей-тиктокеров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вступился за учителей, ведущих аккаунты в TikTok, которые таим образом хотят стать ближе к ученикам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вступился за учителей, ведущих аккаунты в TikTok, которые таим образом хотят стать ближе к ученикам.

По словам Воробьева, множество известных ему преподавателей ведут социальные сети и общаются там с коллегами и учениками. Губернатор отмечает, что не видит в этом ничего плохого, однако здесь нельзя переступать этические рамки — грань очень чувствительная.

Во время интервью на телеканале 360tv.ru, тиктокер Арина Ростовская поделилась с губернатором причиной увольнения со своей прошлой работы. По словам девушки, она покинула место преподавателя из-за жалоб родителей учеников.

Политик подчеркнул, что многие родители недовольны тем, что узнают о наличии страниц учителя в соцсетях. Хотя это стало неотъемлемой частью нашей жизни, и важно понимать, чем интересуется молодежь, что смотрит и на каком языке разговаривает. Он также попросил не оценивать компетентность преподавателей по их аккаунтам.