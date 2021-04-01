Блокировка Суэцкого канала может обойтись управлению в 1 млрд долларов

Общая сумма убытков от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.

Общая сумма убытков от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.

Такую цифру назвал глава управления водной артерии Усама Рабиа во время эфира на телеканале Sada Elbalad. Согласно информации, в эту сумму входят расходы на деблокирование судна и нанесенный ущерб.

"Оценки, если Бог даст, достигнут $1 млрд", – цитирует Рабиа агентство Reuters.

Контейнеровоз Ever Given 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури перекрыл одномагистральную южную часть Суэцкого канала. Чтобы деблокировать проход, понадобилось немного меньше недели. В это времяя сформировалась очередь в 400 судов.