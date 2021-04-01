Мурашко рассказал о необходимости повторной вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что людям, которые уже привились от COVID-19, возможно, необходимо будет пройти повторную вакцинацию.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что людям, которые уже привились от COVID-19, возможно, необходимо будет пройти повторную вакцинацию.

Такое заявление было озвучено во время общения с журналистами. Глава Минздрава ответил на вопрос о формировании коллективного иммунитета и необходимости регулярно делать уколы против коронавируса.

"Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", — заявил министр в беседе на канале "Россия-1".

Мурашко отметил, что сейчас есть способы отслеживания здоровья россиян, которые получили естественный иммунитет из-за болезни или прошли вакцинацию. Благодаря электронному ресурсу можно делать выводы, как сильно человек защищен, отслеживать реакцию организма и если необходимо, проводить коррекцию стратегии борьбы с пандемией.