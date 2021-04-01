Приезд Познера в Грузию вызвал волну протестов среди оппозиционеров

Оппозиционеры окружили гостиницу "Винотель", в которой в настоящее время находится журналист Владимир Познер. Об этом сообщило грузинское телевидение Sputnik Грузия.

Оппозиционеры окружили гостиницу "Винотель", в которой в настоящее время находится журналист Владимир Познер. Об этом сообщило грузинское телевидение Sputnik Грузия.

По словам митингующих, Познер не имеет права находиться в стране, поскольку недавно заявлял, что не признает целостность Грузии. Кроме того, он утверждал, что Абхазия не входит в ее состав, и никогда не будет частью государства. Протестанты забросали вход яйцами, а на асфальте около здания отеля написали "Вон из Грузии".

Комментируя ситуацию, 87-летний Познер отметил, что он находится в безопасности, которую обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. По словам ведущего, он приехал в страну отметить свой день рождения и хотел остановиться здесь до 3 апреля. Однако исходя из сложившейся ситуации, скорее всего, улетит раньше.

Для соблюдения порядка гостиницу окружили сотрудники полиции. В ответ на выкрики митингующих в МВД Грузии уточнили, что Познер является гражданином США и не нарушает закона "об оккупированных территориях", передают РИА Новости.