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4:18   1 Апреля 2021
Общество

ГИБДД стала принимать экзамены на водительские права но новым правилам

ГИБДД стала принимать экзамены на водительские права но новым правилам

Новый регламент проведения экзаменов на водительские права вступил в силу на территории России.

Среди изменений — отсутствие "площадки". Теперь навыки водителя будут проверять на дороге в условиях реального вождения.

Также был изменен перечень ошибок на экзамене. В числе тех, которые сразу прекращают сдачу на права — разговор за рулем мобильного телефона или непристегнутый ремень безопасности.

Введена возможность присутствия наблюдателей на экзамене Так, ими могут становиться другие кандидаты в водители, общественники и работники автошколы.

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее заявлял, что будут всего работать четыре камеры — две внешние и две в салоне. Будет также вестись аудиозапись приема экзаменов.

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#водительские права #экзамен #автошкола

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