ГИБДД стала принимать экзамены на водительские права но новым правилам

Новый регламент проведения экзаменов на водительские права вступил в силу на территории России.

Новый регламент проведения экзаменов на водительские права вступил в силу на территории России.

Среди изменений — отсутствие "площадки". Теперь навыки водителя будут проверять на дороге в условиях реального вождения.

Также был изменен перечень ошибок на экзамене. В числе тех, которые сразу прекращают сдачу на права — разговор за рулем мобильного телефона или непристегнутый ремень безопасности.

Введена возможность присутствия наблюдателей на экзамене Так, ими могут становиться другие кандидаты в водители, общественники и работники автошколы.

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее заявлял, что будут всего работать четыре камеры — две внешние и две в салоне. Будет также вестись аудиозапись приема экзаменов.