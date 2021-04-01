4:18 1 Апреля 2021Общество
ГИБДД стала принимать экзамены на водительские права но новым правилам
Новый регламент проведения экзаменов на водительские права вступил в силу на территории России.
Новый регламент проведения экзаменов на водительские права вступил в силу на территории России.
Среди изменений — отсутствие "площадки". Теперь навыки водителя будут проверять на дороге в условиях реального вождения.
Также был изменен перечень ошибок на экзамене. В числе тех, которые сразу прекращают сдачу на права — разговор за рулем мобильного телефона или непристегнутый ремень безопасности.
Введена возможность присутствия наблюдателей на экзамене Так, ими могут становиться другие кандидаты в водители, общественники и работники автошколы.
Глава ГИБДД Михаил Черников ранее заявлял, что будут всего работать четыре камеры — две внешние и две в салоне. Будет также вестись аудиозапись приема экзаменов.