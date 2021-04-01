США ответили на заявление Украины о российских войсках у границ

США поставлены в известность о жалобах Украины о наращивании мощи российских войск у границ страны, рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

США поставлены в известность о жалобах Украины о наращивании мощи российских войск у границ страны, рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак на днях заявил, что безопасности Украины угрожает возросшая активность военнослужащих России у пограничных зон.

"Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины", — подчеркнул Кирби.

На сайте Пентагона он рассказал, что в данный момент Вашингтон обсуждает со своими союзниками в НАТО случаи участившегося нарушения режима прекращения огня. Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал обвинения в угрозе со стороны России и отметил, что у РФ достаточно земель и территорий, а страна только обороняется, но не действует агрессивно первой.