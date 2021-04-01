Сатановский рассказал, кто виноват в «антизападной дружбе» РФ и Китая

Иран и Китай наконец-то подписали долгожданный договор о стратегическом сотрудничестве сроком на 25 лет, вступив в экономический альянс, по поводу которого ранее было много споров.

Иран и Китай наконец-то подписали долгожданный договор о стратегическом сотрудничестве сроком на 25 лет, вступив в экономический альянс, по поводу которого ранее было много споров.

Известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя это событие в своем Telegram-канале, отмечает, что иранские парламентарии серьезно критиковали данный договор, утверждая, что по его условиям Китай получит слишком большие льготы. И Китай, конечно, своего не упустил, но ведь и Иран не остался в накладе, даже более чем, особенно, если участь важный российский фактор в условиях продолжающегося противостояния и Пекина, и Тегерана с Вашингтоном, пишет политолог.

Также Сатановский напоминает, что американцы и поддерживающие их во всем европейцы все жестче выступают против Китая, и Китай реагирует на их выпады все резче и быстрее.

«При этом, с Ираном американская администрация намерена перезаключить ядерную сделку, в чем Евросоюз ей опять-таки подыгрывает, — отмечает эксперт. — Проблема Соединенных Штатов в том, что сломать или подвинуть Иран по этой части им не удалось, скорей наоборот. А уж с учетом ирано-китайского договора…».

Особенно Сатановский обращает внимание, что при экс-президенте США Бараке Обаме, когда с участием американцев и еще пяти стран-гарантов была заключена сделка по иранскому мирному атому, поляризация международных отношений не была такой категоричной, как сейчас, и тогда Россия и Китай участвовали в переговорах с Ираном на одной стороне со странами Запада.

Сегодня же ни Москва, ни Пекин не видят в этом особого смысла, так как Запад всерьез испортил с ними отношения.

«И у Ирана происходит то же самое. А, как известно, нет крепче дружбы, чем дружба против общего противника. И жаловаться тут западным политикам можно только на самих себя», — подчеркивает политолог.

Поэтому заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о возникновении антизападного альянса, в который как минимум входят Россия и Китай, имеют под собой почву, но нужно понимать, что это происходит в результате их собственных действий. Таким образом сами США и ЕС виноваты в возникновении этого альянса, а так как жаловаться на себя самих они не могут, им остается лишь констатировать произошедшее.