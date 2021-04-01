Электронные больничные для работающих пенсионеров можно продлить до 1 мая

Временные правила оформления больничного в пандемию были продлены до 1 мая. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Временные правила оформления больничного в пандемию были продлены до 1 мая. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что решение затронет работающих пенсионеров, перешедших на удаленный режим работы, не находящихся в отпуске и проживающих в регионах, где еще введены ограничения для этой возрастной категории. Листы нетрудоспособности будут выдаваться по сведениям от работодателя.

Временные правила были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса нового типа. Ранее Мишустин переназначил Олега Белозерова на пост главы РЖД еще на пять лет.