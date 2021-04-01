Боррель сообщил о "проявлении агрессии" во время визита в Москву

Отношения Евросоюза и России находятся в "мертвой точке". Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отношения Евросоюза и России находятся в "мертвой точке". Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он сообщил, что прошедшие в феврале переговоры в Москве были проявлением агрессии против него. Тогда он встречался с представителями Министерства иностранных дел России. Об этом передает телеканал France 24. Боррель отметил, что это было якобы нападением, а не оскорблением.

Такие заявления уже не первый раз делает дипломат по отношению к стране. Он также назвал Россию "опасным соседом". После визита в Москву Боррель предложил ввести новые санкции против России.