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1:26   1 Апреля 2021
Общество

Депутата Булавинова возмутило предложение передавать долги по ЖКХ новому владельцу

Депутата Булавинова возмутило предложение передавать долги по ЖКХ новому владельцу

Инициатива по оплате долгов новым собственником за старого вызвала критику у зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов.

Политический деятель объяснил, что в предложении руководителей ЖКХ прослеживается намерение переложить нерешенные проблемы на добросовестных покупателей жилья. Согласно законопроекту, который подготовила и направила ассоциация "ЖКХ и городская среда" в Минстрой, новые собственники квартир будут обязаны выплачивать задолженности прошлых владельцев, передает "Парламентская газета".

Разговор идет о долгах за капитальный ремонт и всех видах коммунальных услуг. Поправки намерены внести в Жилищный кодекс. По мнению Булавинова, прошлый владелец должен выплачивать свои долги самостоятельно по исполнительному листу, а отсутствие такого документа указывать лишь на некачественное выполнение должностных полномочий представителей коммунальных служб, никак не является проблемой покупателя недвижимости.

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#жкх #квартира #владелец

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