Депутата Булавинова возмутило предложение передавать долги по ЖКХ новому владельцу

Инициатива по оплате долгов новым собственником за старого вызвала критику у зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов.

Инициатива по оплате долгов новым собственником за старого вызвала критику у зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов.

Политический деятель объяснил, что в предложении руководителей ЖКХ прослеживается намерение переложить нерешенные проблемы на добросовестных покупателей жилья. Согласно законопроекту, который подготовила и направила ассоциация "ЖКХ и городская среда" в Минстрой, новые собственники квартир будут обязаны выплачивать задолженности прошлых владельцев, передает "Парламентская газета".

Разговор идет о долгах за капитальный ремонт и всех видах коммунальных услуг. Поправки намерены внести в Жилищный кодекс. По мнению Булавинова, прошлый владелец должен выплачивать свои долги самостоятельно по исполнительному листу, а отсутствие такого документа указывать лишь на некачественное выполнение должностных полномочий представителей коммунальных служб, никак не является проблемой покупателя недвижимости.